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Hatay'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan hava destekli operasyonla 2 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı

17 Nisan 2018 14:34

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay\'ın İskenderun ilçesinde yapılan hava destekli operasyonla 2 PKK\'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'nın bugün İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde yaptığı hava destekli operasyonda, 2 terörist M-16 piyade tüfekleri ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından son 21 gün içinde Hatay- Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 terörist ölü olarak ele geçirildi.

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