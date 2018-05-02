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Hatay'da 1 Mayıs kutlaması

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Eğitim-Sen Hatay Şubesi öncülüğündeki sendikaların ve çeşitli STK’ların katılımıyla coşku içinde kutlandı

02 Mayıs 2018 00:05

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Eğitim-Sen Hatay Şubesi öncülüğündeki sendikaların ve çeşitli STK’ların katılımıyla coşku içinde kutlandı. Kutlamaların en renkli anı ise CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın söylediği şarkılar oldu.
Hatay’ın merkez Defne İlçesi Doğuş Okulları önünde toplanan çeşitli sendika ve STK’lara mensup vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla sloganlar atarak ilerleyen grup Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önündeki alanda buluştu. Burada yapılan çeşitli konuşmaların ardından kutlamalar CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın verdiği konserle sona erdi. Hilmi Yarayıcı başta 1 Mayıs marşı olmak üzere birçok şarkı ve marşı katılımcılarla birlikte seslendirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir araya gelenler olaysız bir şekilde dağıldı. Kutlamalara CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile Hilmi Yarayıcı katılırken, polis helikopteri de etkinlik boyunca havada tur attı.

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