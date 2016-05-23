Hatay'da 1 askeri şehit eden bombanın tuzaklandığı cesetler Suriye'den mi getirildi?

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahili açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin, "can salı" adı verilen botta iki ceset bulunduğu ihbarı üzerine yaptığı inceleme sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit oldu, bir balıkçı yaralandı. Patlamanın sebebinin filikaya tuzaklanan patlayıcı olduğu öğrenildi. Bombanın tuzaklandığı cesetlerin Suriye'den getirilme ihtimali üzerinde duruluyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olayın ardından denizde kaybolan bottaki iki cesetten biri bulundu. Şehit düşen Deniz Er Alper Al'ın İzmit'teki baba evine acılı haber ulaştı.

Patlayıcı infilak etti

Sahil Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle birlikte filikaya tuzaklanan patlayıcı infilak etti. İskenderun İlçe merkezinden bile duyulan şiddetli patlamada Kocaeli nüfusuna kayıtlı er Alper Al şehit olurken, balıkçı Ali Doğru ağır yaralandı. Yaralı balıkçı Doğru, ekipler tarafından limana getirildi ve buradan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cesetler suriye'den mi geldi?

Patlamayla havaya uçan filika ve ceset parçalarını dağıldığı olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan arama tarama çalışmalarında filikadaki cesetlerin biri dün akşam saatlerinde, diğeri de bu sabah saatlerinde bulundu. Patlama nedeniyle parçalara ayrılan cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlk belirlemelere göre patlayıcı tuzaklanan filikanın Suriye tarafından geldiği, içindeki cesetlerin de Suriyeli kişilere ait olduğu üzerinde duruluyor.

Hatay Valisi'nin açıklaması

Hatay Valisi Ercan Topaca, bir askerin şehit olduğu Samandağ İlçesi’ne gitti. İlk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki yetkililerden bilgi alan Vali Topaca, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Denizin ortasındaki bir bota, ona denizciler 'can salı' diyor. Çevlik Limanı'ndan yaklaşık 4 kilometre açıkta bir balıkçı kardeşimiz görüyor. Sahil güvenliği arıyor ve 'Denizin ortasında bir bot var ve içinde 2 kişi yatıyor.' diyor. Sahil güvenlik, hemen harekete geçiyor, oraya intikal ediyor. Gerçekten içinde iki insan, biri diğerinin üstüne gelecek şekilde, ayakları diğerinin üzerine gelmiş yatıyor. Sesleniyorlar, ses yok. Bakıyorlar ki ağız kısmında biraz morluklar var, suda kalmaktan dolayı. Ses olmayınca öldüğü anlaşılıyor, savcıya bilgi veriliyor.



"Savcı, diyor ki: 'Çekebiliyorsanız limana çekin, burada bakalım.' Başlıyorlar çalışmaya, tam botu bağlayıp hareket ettirir ettirmez patlıyor. Orada askerimiz şehit oluyor. Tabii böyle bir şeyi düşünmek... Denizin ortasına bu botu koyarak, içine iki ölmüş insanı, muhtemelen öldürerek koydular. Kimlikleri henüz tespit edilebilmiş değil. Üzerinde çalışıyoruz. Zaten bir kısmı patlamayla parçalanmış cesetlerin. Hiç insani bir şey değil. Tabii amaç bizim sahil güvenlik ekibini oraya çekmek, orada tuzaklanmış bir şeye müdahale edildiği zaman patlaması ve 5-10 askerimizin ölmesi hedefti."