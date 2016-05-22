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Hatay'da patlama; 1 asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı

Sahil Güvenlik ekibinin bir teknede inceleme yaptığı sırada patlama meydana geldi

22 Mayıs 2016 14:03

Hatay’da, Sahil Güvenlik ekiplerinin inceleme yaptığı teknede meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu. İlk belirlemelere göre biri asker 2 kişi de yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir balıkçı teknesinden Sahil Güvenliğe “Açıkta bir tekne var. Teknede cesetler bulunuyor” ihbarında bulunuldu.

Sahil Güvenlik ekibinin bot ile tekneye yaklaşarak inceleme yaptığı sırada ise patlama meydana geldi. Patlama sesi Samandağ ilçesinden de duyuldu. Büyük korku yaşayan vatandaşlar Çevlik Sahili’ne akın etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile getirilen yaralı balıkçı ve asker, daha sonra hastaneye götürüldü.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, olayda bir askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre biri asker 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaymakam Çelik, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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