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Hatay'a şehit ateşi düştü

Ramazan ÇELİK/HATAY,  (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı

09 Şubat 2018 14:51

Ramazan ÇELİK/HATAY,  (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun (23) memleketi Hatay\'daki ailesine acı haber ulaştı.
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun şehit olduğu haberini, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Şehit Sergen Pamukçu\'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise \'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor\' yazdığı görüldü. 
Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi\'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

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