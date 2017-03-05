Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Cumartesi günü düşen Suriye savaş uçağının pilotu, yaklaşık dokuz saatlik bir aramanın ardından canlı bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Savaş uçağının düşmesinin ardından görgü tanıklarının pilotun paraşütle atladığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.

Haber ajanslarının bildirdiğine göre, çalışmalara polis ve jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra arama-kurtarma köpekleri de katıldı. Çalışmalarda Hatay'ın Fatikli mahallesinde önce pilotun paraşütü bulundu.

Bu alanda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, pilotu da paraşütten yaklaşık 500 metre mesafede canlı olarak buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ancak ismi açıklanmayan 50-55 yaşlarındaki pilot, önce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü, buradan da Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı (AA), Cumartesi günü akşam saatlerinde ormanlık alana düşen uçağın enkazının olduğu bölgeye ancak yürüyerek ulaşılabildiğini ve uçağın tamamen yanmış halde olduğunu bildirdi.

Savaş uçağının enkazı Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

AA'nın bildirdiğine göre, düşmenin etkisiyle çok sayıda ağacın parçalandığı bölgede uçağa ait mermi, lastik veya metal parçalar da çevreye dağıldı.

Doğan Haber Ajansı da (DHA), hem pilotun kaldırıldığı hastanenin hem de enkazın bulunduğu bölgenin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

DHA, ayrıca uçağın enkazının Rus askeri yetkililer tarafından incelenebileceğini de öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye tarafından desteklendiği öne sürülen İslamcı Ahrar'uş Şam örgütü, uçağı kendilerinin düşürdüğünü söylemişti.

AA'ya Cumartesi günü bir açıklama yapan Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ahmed Karaali, uçağın İdlib'i bombalarken uçaksavar ateşiyle düşürüldüğünü ifade etmişti.