Suriye'den Hatay'a bir havan topu daha düştü, Türkiye karşılık verdi

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesi Hacıpaşa beldesine bağlı Çarşamba Çiftliği mevkisine Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından ateşlenen 1 havan topu mermisinin düştüğünü, Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu'ndan karşılık olarak havan atışı yapıldığını bildirdi.

Hatay Valiliği internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün saat 16.15 sularında Altınözü ilçesi Hacıpaşa beldesine bağlı Çarşamba Çiftliğine 150 metre, sınıra 3 metre mesafede bir alana Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarından ateşlenen 1 havan topu mermisinin düştüğü kaydedildi.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, olayın akabinde değişen angajman kuralları çerçevesinde Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu'ndan karşılık olarak havan atışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bölgede hudut birliklerimiz tarafından emniyet tedbirleri artırılarak gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.