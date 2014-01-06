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Yaşam

Hatay Valisi'nin tavukları misafirhanede kalmış!

Celalettin Lekesiz'in, Amasya'dan Hatay'a gelirken tavuklarını da yanında getirdiği ve kümes bulununcaya kadar hayvanların misafirhanede kaldığı öğrenildi

06 Ocak 2014 14:34

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in, Amasya'dan ilk atandığı dönemde ilginç bir icraata imza attığı ortaya çıktı. 2009’un Haziran ayında Amasya’dan Hatay’a atanan Lekesiz’in, beraberinde getirdiği tavuklarının bir dönem misafirhanede kaldığı anlaşıldı.

Taraf gazetesinin haberine göre olay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e 2010’da gönderilen bir ihbar mektubu ile ortaya çıktı. Mektupta yer alan iddialara göre, 2009 yılının Haziran ayında Amasya Valiliği’nden Hatay Valiliği’ne atanan Lekesiz, tavuklarını da özel bir araçla Hatay’a getirdi. Ancak Vali konağında bir kümes yoktu. Vali, acilen kümes yapılması talimatı verdi. Bu kez de Amasya’dan Hatay’a getirilen tavukların kümes inşa edilinceye kadar nerede ikâmet edecekleri kriz oldu. Bu kriz de, valinin yardımcılarının bulduğu formül ile aşıldı. Valinin tavuklarının, kümes inşa edilinceye kadar Köy Hizmetleri’nin misafirhanesinde kalması uygun bulundu. Ve tavuklar, VIP konuk olarak kümes inşa edilinceye kadar köy hizmetlerinin misafirhanesinde kaldı. Cumhurbaşkanlığı’na gelen şikayet mektubunda, vali konağında inşa edilen kümes hakkında da bilgiler yer aldı. Buna göre, vali konağında yaptırılan kümesin, yazlık, kışlık, kuluçka ve civciv yeri olmak üzere 4 bölümden oluştuğu ve çatısının da Amerikan kaplama olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ihbar mektubu gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

 

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