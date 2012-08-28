Hatay Valisi Lekesiz: O kampa sadece ben giriyorum

Hatay valisi Celalettin Lekesiz, CHP'li vekillerin sokulmadığı Hatay'daki Apaydın kampıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Lekesiz, Suriye ordusundan firar eden askerlerin kaldığı kampa sadece kendisinin girdiğini belirterek, "Adalet Bakanımız dahil kimse girmedi" dedi.

CHP'li milletvekillerin sokulmadığı kampla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay valisi Celalettin Lekesiz, Apaydın'daki kampta Esad'dan kaçan Suriyeli askerlerin ve ailerinin kaldığını söyledi. Lekesiz, "Can güvenliği korkusuyla buraya kimsenin girmesini istemiyorlar. Adalet Bakanımız dahil kimse girmedi. Sadece ben giriyorum" dedi.

'Hatay'ı çözen, Türkiye'nin kilidini çözer'

Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'e açıklamalarda bulunan Hatay valisi Lekesiz, in haberine göre, “Alevi’siyle Sünni’siyle, Türk’ü, Arap’ı, Kürt’ü ile Hatay’ın hayalleri var, kimse oyuna gelmez. Burada ben, sen, o yok, biz varız. Haritaya bakın. Hatay, kilit gibi aşağıdadır. Bu kilidi çözen, Türkiye’nin şifrelerini çözer” şeklinde konuştu.

'Adalet Bakanı da girmedi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerinin alınmamasıyla gündeme getirdiği Apaydın Kampı’yla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay valisi Celalettin Lekesiz şunları söyledi:

“Burası için üretilen komplo teorisinin haddi hesabı yok. Buraya sadece ben giriyorum. Tek hassasiyet, burada askerler ve ailelerinin kalması. Kendileri yalnızca can güvenliklerinden endişe ettikleri için buraya kimsenin girmesini istemiyorlar. Adalet Bakanımız da dahil olmak üzere buraya kimse girmedi. Burada Türkiye Cumhuriyetinin topraklarında gizli faaliyetler yürütülmesi, askeri eğitimlerin verilmesi, karanlık işlerin çevrilmesi mümkün mü? Sadece kendi ailelerinin can güvenliğinden endişe ediyorlar, kimsenin girmesini istemiyorlar, biz de saygı gösteriyoruz."