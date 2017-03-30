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Yaşam

Hatay Valiliği'nden referandum günü Suriyelilerin sokakta bulunmaması için talimat!

Valilik tarafından devlet kurumlarına gönderilen yazıda Suriyelilerle ilgili 2 talimat var

30 Mart 2017 14:06

Hatay Valiliği, başta il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü olmak üzere ildeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, anayasa değişikliği referandumunda Suriyelilerin sokakta bulunmamasına yönelik talimat verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, valilik, 20 Mart’ta, ildeki kaymakamlıklara, jandarma komutanlığına, emniyet müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilgili kamu kurumlarına “Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Toplantı Talimatı” başlıklı bir yazı gönderdi.

Yazıda kentte barınan Suriyelilerle ilgili iki talimat veren Vali Erdal Ata, "Geçici misafir edilen Suriyelilerin ikamet ettikleri Barınma Merkezlerinde 15 Nisan tarihinden 17 Nisan günü saat 08.00’a kadar mücbir sebepler dışında giriş, çıkış ve ziyaretler durdurulacaktır. Barınma Merkezleri dışında ikamet eden Suriyeliler ile ilgili olarak Suriyeli misafirleri temsilcileri, kanaat önderleri ile iletişim kurmak suretiyle ‘zorunlu nedenler’ olmadıkça 16 Nisan’da evlerinden dışarıya çıkmamaları hususu paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

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