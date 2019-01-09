Hatay Valiliği'nden 'Karasu Deresi' ile ilgili vatandaşlara uyarı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği, son günlerde yaşanan sağanağı ardından, Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine sulama suyu veren Tahtaköprü Barajı’nda artan su seviyesinin kontrollü bir şekilde düşürülmeye başlandığını belirterek, burada yaşayan vatandaşları can ve mal kaybı yaşamaması için Karasu Deresi yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Kırıkhan ve Hassa ilçelerimizin tarımsal sulamalarında kullanılan Tahtaköprü Barajında oluşan su seviyesi, son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıkmıştır. Bu nedenle 08 Ocak 2019 Salı günü itibariyle Tahtaköprü Barajında yükselen su seviyesi kontrollü şekilde düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları önemle rica olunur.\"