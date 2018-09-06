Hatay Valiliği Özel Güvenlik Bölgesi'nin süresini uzattı

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY Valiliği, Oğulpınar ve çevresinde ilan edilen özel bölge statüsünün 19 Eylül\'e uzatıldığı belirtildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Eylül’den geçerli olmak üzere 19 Eylül’e kadar uzatılan özel güvenlik bölgesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

\"Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ile meşru müdafaa kapsamında, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatına karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) Bölgelerinde, Ayrıca 2017/10341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran 2018 tarihinde süresi dolan, Teknecik-DenizgörenHd. Krk. Bölgesi, Kayapınar-TeknecekiHd. Krk. Bölgesi, Çamlıtepe-M.UyğunHd. Krk. Bölgesi, Dağardı Hd. Krk. Bölgesi, Topraktutan-PulluyazıHd. Krk. Bölgesi, BelengözHd. Krk. Bölgesi, Görentaş-GüveççiHd. Krk. Bölgesi, KılıçtutanHd. Krk. Bölgesi, Şanlı Hd. Krk. Bölgesi, Karbeyaz, Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. AlimHd. Krk. Bölgesi, Şht. Ütgm. M. Ali DemirbükenHd. Krk. Bölgesi, Yeşilce Hd. Krk. Bölgesi, Şht. Çvş. M. ÖzekerHd. Krk. Bölgesi, Şht. Er Gökhan Çakır Hd. Krk. Bölgesi, CilvegözüHd. Krk. Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bükülmez Hd. Krk.-2 Bölgesi, Karakaya Hd. Krk. Bölgesi, GüntepeHd. Krk.-1 Bölgesi, GüntepeHd. Krk.-2 Bölgesi, Ufuk Hd. Krk. Bölgesi, Halepli Hd. Krk. Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-1 Bölgesi, Bayraktar Hd. Krk.-2 Bölgesi, Zafer Toka Hd. Krk. Bölgesi, Yağmur-Akbaba- Gökhan- Erol Çavuş Hd. Krk’ları Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-1 Bölgesi, Sakız Hd. Krk.-2 Bölgesi, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 19 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre, 05-19 Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu gözönüne alınarak, Valiliğimizce ilan edilen ve Geçici Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine sabah 06.30’dan akşam en geç 19.00’a kadar Kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verilecektir.\"