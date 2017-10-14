Hatay sınırı sakin

Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Suriye sınırındaki Oğulpınar Hudut Karakolu\'na konuşlandırılan birliklerin bazılarının çatışmazlık bölgesi oluşturulması için İdlib\'e geçmesinin ardından, sınırda bugün hareketlilik gözlenmedi.

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 12 Ekim\'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'nde göreve başlaması ardından bölgede zaman zaman silah sesleri duyuldu. Reyhanlı\'dan da kimi zaman uzak kimi zaman da yakın noktalardan gelen sesler, kısa süre devam etti.

Türk birliklerinin İdlib bölgesinde keşif faaliyetlerine geçmesinin ardından dün Reyhanlı\'da görülen hareketlilik bugün yerini sessizliğe bıraktı. Yaklaşık 1.5 aydır batı illerinden sevk edilen askeri araçların konuşlandırıldığı Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda da gün boyu hareket gözlenmedi. Gazetecilerin de sınır bölgesine girişine izin verilmiyor.



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