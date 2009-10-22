Hatay, rüzgar enerjisiyle buluştu

T24 - Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan rüzgar enerji santralinin elektrik üretiminde başladığı bildirildi.



Hatay'da 2002 yılında temeli atılan rüzgar santrali, 7 yıllık bir çalışma sonrası tamamlanarak faaliyete geçti.



Santralin 60 milyon Euro'ya mal olduğu ifade edilirken, santralde 10 adet tribünün olduğu belirtildi. santralin üretim lisansının 49 yıllığına Belen Elektrik AŞ'ye verildiği de ifade edildi.



Santralin tamamlanması sonrası geçtiğimiz ay deneme çalışmalarına başlanmış, olumlu sonuç alınması sonrası üretim aşamasına geçme kararı alınmıştı.