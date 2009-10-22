T24 LogoT24 Logo
Çevre

Hatay, rüzgar enerjisiyle buluştu

Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan rüzgar enerji santralinin elektrik üretiminde başladığı bildirildi.

22 Ekim 2009 03:00

T24 - Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan rüzgar enerji santralinin elektrik üretiminde başladığı bildirildi.

Hatay'da 2002 yılında temeli atılan rüzgar santrali, 7 yıllık bir çalışma sonrası tamamlanarak faaliyete geçti.

Santralin 60 milyon Euro'ya mal olduğu ifade edilirken, santralde 10 adet tribünün olduğu belirtildi. santralin üretim lisansının 49 yıllığına Belen Elektrik AŞ'ye verildiği de ifade edildi.

Santralin tamamlanması sonrası geçtiğimiz ay deneme çalışmalarına başlanmış, olumlu sonuç alınması sonrası üretim aşamasına geçme kararı alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24