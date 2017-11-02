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Yaşam

Hatay mutfağına UNESCO'dan ödül

Hatay mutfağı gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na layık görüldü

02 Kasım 2017 16:01

Hatay mutfağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na layık görüldü.

Hatay mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra, mutfak kültürünün yaşatılmasını başaran medeniyetler şehri Hatay, Gaziantep'ten sonra bu ödüle layık görülen ikinci Türk şehri oldu.

UNESCO'dan alınan ödül, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Hatay mutfağının UNESCO tarafından taçlandırıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay mutfağı dillere destan lezzetleriyle bu ödülü hak ettiğini kanıtlamış oldu. Bu gurur hepimizin. Bu anlamlı ve kıymetli ödül, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

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