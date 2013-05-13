Reyhanlı katliamında suçlanan örgütün lideri Mihraç Ural konuştu

Reyhanlı'daki çifte bombalı saldırı 49 can aldı. Saldırının baş şüphelisi ise Baba Esad döneminde kurulan, Suriye gizli servisi El Muhaberat ile paralel çalışan ve liderliğini Mihraç Ural'ın yaptığı THKP-C Acilciler örgütü. Ural, internette yer alan açıklamalarında ''Reyhanlı'yı katleden el, Şam'ı da Halep'i de katleden elin kendisidir'' diyerek Suriye'de Devlet Başkanı Esad'a karşı savaşları işaret etti.

Reyhanlı'daki çifte patlamada sadece orduların ve gizli servislerin elinde bulunan yaklaşık bir ton fabrikasyon bomba kullanıldığı ileri sürüldü. Saldırıdan sonra gözaltına alınan 9 kişinin tamamı Türk vatandaşı. 9 kişinin de içeriden ama Suriye ile temas ve irtibatları olan, El Muhaberat ile paralel çalışan ekipler oldukları iddia ediliyor.

Esad yanlısı gösteriler düzenlemekle suçlanıyorlar

Mahir Çayan’dan sonra THKP-C’de bölünmeler yaşanırken THKP-C Acilciler, örgütü daha çok Hataylılar’dan oluştu. Özellikle Hatay’da kök saldı. Örgütün liderliğini Mihraç Ural’ın üstlenmesinden sonra Acilciler’in ana kanadı Halkın Devrimci Öncüleri’ni oluşturdu. 12 Eylül’ün ardından Suriye’ye kaçarak Lazkiye’ye yerleşen Mihraç Ural liderliğindeki örgüt, Esad yanlısı ‘Mukaveme Suriye’ adlı milis grubu ismiyle de Lazkiye dağlarında Özgür Suriye Ordusu ile savaşıyor. Hafız Esad’ın akrabası olan bir kadınla evli olan Ural’ın Lazkiye’ye bağlı Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki Kesep bölgesinde yürütülen operasyonlara liderlik yaptığı da biliniyor. Acilciler özellikle Hatay’da Esad yanlısı gösteriler düzenlemekle suçlanıyor.

Bakan Güler: İsmini ve faaliyetini bildiğimiz örgüt yaptı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Muammer Güler de saldırıdan sonra yaptıkları açıklamada “Suriye’deki rejim yanlısı örgütlerle, El Muhaberat örgütüyle yakın irtibat içinde olan, isimlerini bildiğimiz, faaliyetlerini bilgimiz örgüt tarafından olay gerçekleştirilmiştir. Planlayıcısı, araçları saklayanı tespit etmiş durumdayız. Olayın muhaliflerle ve sığınmacılarla ilgili olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz” dedi.

Suçlanan örgütün elebaşı muhalifleri işaret etti

Katliamın sorumlusu olarak işaret edilen Mihraç Ural ise internette yer alan açıklamalarında ''Reyhanlı'yı katleden el, Şam'ı da Halep'i de katleden elin kendisidir'' diyerek Suriye'de Devlet Başkanı Esad'a karşı savaşan muhalifleri işaret ettiği ileri sürüldü.

Mihraç Ural kimdir?

Reyhanlı'da saldırının emrini verdiği iddia edilen Mihraç Ural Hatay doğumlu. Ural, Banyas katliamı öncesi çekildiği tahmin edilen bir videoda bölgede Esad güçlerine destek olarak ‘kuşatma ve temizlik’ yapmak için sahaya ineceklerini söylüyordu. İngiliz Times Gazetesi de etnik temizlikten Mihraç Ural’ı sorumlu tutmuştu. Ural’ın yönettiği ve Esad yanlısı Mukaveme Suriyyi adlı örgüt sınır ve sahilleri içeren bölgelerde 2 bin kişilik silahlı bir güçle faaliyet gösteriyor. Örgüt, Banyas dışında Esad güçlerinin yaptığı birçok katliamdan da sorumlu tutuluyor.

'Öcalan'la 19 yıl yaşadım'

‘Sırtlan’ kod adlı Mihraç Ural, bir süre önce BBC’ye konuşarak Mukaveme Suriyyi’yi anlatmıştı. 32 yıldır Türkiye’ye gelmeden Lazkiye’de yaşadığını belirten Ural, hakkındaki soruşturmaların zamanaşımından düşmesini önlemek için sürekli davalar açıldığı için dönemediğini söylemişti. Abdullah Öcalan’la Suriye’deyken 19 yıl birlikte yaşadığını anlatan Ural, Alevi devleti oluşturulmaya çalışıldığı iddialarını reddetmişti. Ural, Mukaveme Suriyyi örgütünün Türkiye’ye geri dönemeyen Türkiyeli devrimcilerin öncülüğünde kurulduğunu anlatmıştı. Ural, Adana, Hatay ve Mersin ve Avrupa’dan gençlerin savaşmak için Suriye’ye gelmek istediğini, kendilerinin bunu engellediğini da öne sürmüştü.

Eşi Esad Ailesi’nden

Ural’ın eşi Suriye’nin derin ismi Cemil Esad’ın hem akrabası hem de sekreteri olan Melek Fadal. Ural’ın, Esad’ın sarayında ağırlandığı iddia edilmişti. 12 Eylül sonrası başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Suriye arasında mekik dokuyan Ural, Cemil Esad’in emriyle Hatay Kurtuluş Örgütü’nü kurmuştu.