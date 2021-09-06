Hatay'da 2 noktada çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları başladı

Hatay'ın Habib-i Neccar Dağı ve Ballıöz Mahallesi'nde çıkan yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Antakya ilçesinin merkezi yakınlarında bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında ise Ballıöz Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle iki noktadaki yangın kontrol altına alındı.

Ballıöz Mahallesi'nde 3 hektar ormanın zarar gördüğü, Kardeşler Mahallesi'nde ise 5 hektar örtünün zarar gördüğü bildirildi.

Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı