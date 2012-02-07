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Yaşam

Hatay Havaalanı hava trafiğine açıldı HATAY (A.A)

07 Şubat 2012 12:23

-Hatay Havaalanı hava trafiğine açıldı HATAY (A.A) - 07.02.2012 - Yoğun sağanak yağış sonrasında su baskını nedeniyle hava trafiğine kapatılan Hatay Havaalanı'nın yeniden hava trafiğine açıldığı bildirildi. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'tan itibaren devam eden yağışlar nedeniyle havaalanının da dahil olduğu bir kısım arazilerin su taşkınına maruz kaldığı, bu yüzden havaalanının, uçuş emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atmamak için 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hava trafiğine kapatıldığı kaydedildi. Açıklamada, yoğun çalışmaların sonucunda, havaalanının bu sabah saat 07.00 itibariyle hava trafiğine açıldığı belirtildi.  Havaalanının uçuş trafiğine açılmasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Hatay'a gelen SunExpress'e ait uçağın saat 08.10'da havaalanına iniş yaptığının ifade edildiği açıklamada, Türk Hava Yolları ve Pegasus hava şirketlerinin ise yarın normal seferlerine başlayacağı kaydedildi.

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