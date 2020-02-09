Hatay'da valilik önünde kendini yakan Yarıcı, çocuğuna  doğum gününde bir şişe kola alabilmek için arkadaşından borç almış

Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım aç” diyerek kendini yakan Adem Yarıcı’nın iki ay önce de belediye binası önünde intihar girişiminde bulunduğu ve belediye yetkililerinin “Seni işe alacağız” sözü üzerine eyleminden vazgeçtiği ileri sürüldü. Adem Yarıcı’nın ağabeyi Şerif Yarıcı, “İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti” dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde dün sabah valilik önünde “Açım, işsizim, evde çocuklarım zor durumda, çocuklarım aç” diyerek, kendini yakan Adem Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Antakya’ya götürüldü. Vücudunda ikinci derece yanıklar bulunan Yarıcı, Antakya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Adem Yarıcı’nın ağabeyi Şerif Yarıcı, 15 gün önce eşinden boşanan kardeşinin işsiz olduğunu belirterek kardeşinin 2 ay önce de Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde iş için intihar girişiminde bulunduğunu, belediye yetkililerinin “Ocak ayında işe alacağız” diye söz verdiğini söyledi. Şerif Yarıcı, belediyenin sözünü tutmadığını ve kardeşinin bunalıma girip intihar ettiğini belirtti.

Kardeşinin inşaatlarda boyacılık yaptığını söyleyen Şerif Yarıcı, “İş bulamıyordu. Hiçbir yerde iş yoktu. Piyasa ölü. Çalışmıyor, evine ekmek götüremiyordu. Çocuklarına verecek bir şeyi kalmadı” dedi. Ağabey Yarıcı, Ağrı Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selma Gökçen’in kardeşine yönelik sarf ettiği “Ucuz, siyasi manevra” sözlerine tepki göstererek, “Kardeşim ekonomik sorunlardan dolayı bulanıma girdi. Bu tür yaklaşımlar hiç doğru değil. İşsizdi, ekmek bulamıyordu, çocukları perişandı. ‘İşe alacağız’ dediler, almadılar. Bunun için intihar etti. Bu olayda herkesin suçu var. Bu yüzden bunun üzerini kapatmaya çalışıyorlar” diye kaydetti.

Ailenin diğer fertleri ise şöyle konuştu:

“Biz de inşaatlarda çalışıyoruz. İş varsa gidiyoruz. İnşaatların durumunu biliyorsunuz. Adem sürekli işsizlikten bunaldığını söylüyordu. Zaten eşinden de işsizlikten ötürü ayrıldı.”

Yarıcı ailesini ziyaret eden İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şube Eş başkanı Servet Üstün Akbaba, “Adem Yarıcı, iki gün önce çocuğunun doğum günü olması sebebiyle arkadaşına gidip, ‘Bir kola parası verir misin? Çocuğumun doğum günü’’ diyor. Dünde intihara giderken; kardeşine, ‘Hakkını helal et, ben bu işsizlikten bulandım’ demiş. Kendini yakarken de ‘Çocuklarım aç, artık bunaldım, işsizim’ diyor. Daha önce yerel basına işsiz olduğuna dair demeç vermiş. Ailesi oldukça yoksul. Ağabeyinin engelli çocuğu için verilen 300 TL’lik bakım parasıyla geçiniyor. Oldukça zor durumda olan bir aileden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşsizlik bir insan hakları ihlalidir. İnsanlar aç ve işsiz” diyen Akbaba, şöyle devam etti:

“Ailenin hepsi bu durumda. Bu ülkede yoksulluk halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. İnsanların ruh sağlıkları bozuk. Devlet yükümlülüklerini yerine getirilmeli. Bu insanlar işsizlik başvurusunda bulunuyor ve aylardır işsizler. Biyolojik yaşamlarını sürdürmek için paraya ihtiyaçları var. Ama o parayı bulamıyor.”