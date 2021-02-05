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Hatay'da selenyum ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon lira

05 Şubat 2021 17:53

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1,6 kilogram selenyum maddesi bulundu. Ruhsatsız satışı yasak olan maddenin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, İskenderun-Antakya yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

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