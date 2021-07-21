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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor

21 Temmuz 2021 11:12

Hatay'ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangını çıktı. Yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Antakya'nın Kisecik Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 30 yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) 

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