Hatay'da kadın cinayeti: Derya Alıç, Uzman Çavuş erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Derya Aldıç'ı (33) erkek arkadaşı Uzman Çavuş D.E.O. tarafından tabancayla başından vurulup öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, kız arkadaşı Derya Aldıç'ın evine gitti. Bir süre sonra D.E.O. ile Aldıç arasında tartışma çıktı. D.E.O., Aldıç'ı koltukta otururken beylik tabancasıyla başından vurdu, ardından da yaşamına son verdi. Evden gelen silah sesleri üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, D.E.O. ile Aldıç'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Toprağa verildi

Derya Aldıç'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. D.E.O.'nun ise cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Sabah saatlerinde yakınlarına teslim edilen Derya Aldıç'ın cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Aldıç, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)