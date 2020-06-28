Hatay'da çaya giren baba ve iki çocuğu boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde Ekrem Hammadi ve iki oğlu, girdikleri çayda boğularak hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi’nde 9 yaşındaki Abdullah ve 10 yaşındaki Mahmut Hammadi serinlemek için Kıvrım Sulama Çayı’na girdi. İki kardeşin derede çırpındığını gören ve onları kurtarmak için suya giren 42 yaşındaki Ekrem Hammadi de akıntıya kapıldı.

Bir süre sonra baba ve çocuklarının gözden kaybolmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak Ekrem Hammadi‘nin ve Abdullah Hammadi’nin cesetlerine ulaşarak çıkarttı. Mahmut Hammadi’nin cansız bedeninin de su üstüne çıkmasıyla bulundu. Boğularak yaşamlarını yitiren 3 kişinin aileleri sinir krizi geçirdi.