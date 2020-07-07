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Hatay'da 'asker uğurlama töreni' yasaklandı

07 Temmuz 2020 17:43

Hatay Valiliği, şehirde asker uğurlamasının yasaklandığını açıkladığı duyuruda, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, eğlence düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Hatay Valiliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Koronavirüs nedeniyle sık sık uyarıda bulunduğu asker uğurlama törenine ilişkin aldığı yeni kararda, uğurlama törenine asker yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışında hiçbir kişiye müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Açıklamada, “Askerlik yükümlülerinden askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek ek aktivitede bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır. Kuralı ihlal eden yükümlünün ihlali ilgili birliğine bildirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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