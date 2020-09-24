Hatay'da 8 farklı noktada yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltında

Hatay'da 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen kişi yakalandı.
Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini görenler yetkililere haber verdi.
Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.
Hatay Valiliği alevlere müdahale sırasında görevli personelin 8 noktayı ateşe veren zanlıyı bölgede yakaladığını açıkladı.
Jandarmanın gözaltına aldığı zanlının sorgusu sürüyor. (İHA)