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Çevre

Hatay'da 8 farklı noktada yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltında

Jandarmanın gözaltına aldığı zanlının sorgusu sürüyor

24 Eylül 2020 19:59

Hatay'da 8 noktayı ateşe verdiği iddia edilen kişi yakalandı.

Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanın birçok noktasından duman yükseldiğini görenler yetkililere haber verdi.

Yangın, 3 helikopter, 15 arazöz ve söndürme işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanın zarar gördüğü yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.

Hatay Valiliği alevlere müdahale sırasında görevli personelin 8 noktayı ateşe veren zanlıyı bölgede yakaladığını açıkladı.

Jandarmanın gözaltına aldığı zanlının sorgusu sürüyor. (İHA)

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