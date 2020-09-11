Hatay'da 5 gün süren yangın bölgesinde daha önce maden aranmış!

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hatay'da 5 gün süren yangına ilişkin olarak, bakanlık ve Orman Müdürlüğü’nün ilk müdahalesinde gecikme olduğunu ifade ederek, bölgede daha önce altın aramaları ve sondajlar yapıldığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay'daki yangın yerinde incelemeler yapan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, il binasında partililer ve milletvekilleri ile yangına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Konuşmasında yaptığı ziyaretlerdeki izlenimlerini paylaşan Öztunç, kasıt iddialarının bir an önce aydınlatılması gerektiğini belirtti. Hatay'daki maden arama izinlerine de değinen Öztunç, "Kimse başka hesaplar içine girmesin. Orman yeniden ağaçlandırılmalı, köylü ekmeğini o ormandan kazanıyor" dedi.

"Bakan 3 dakikada müdahale edildiğini söylemiş ama helikopterler 4 saat sonra gelmiş"

Sözcü gazetesinin haberine göre; bu kadar büyük bir yangını daha önce görmediğini vurgulayan Öztunç sözlerini şöyle sürdürdü: "3 bin ile 3 bin 500 hektarlık bir alan yanmış. Yangına ilk müdahaleyi büyükşehir belediyesi yaptı. 11.00'de başlayan yangına saat 15.00'te yangın söndürme helikopterleri ve bir uçak geldi. Yani ilk çıktığında daha hızlı davranılsaydı, uçak ve helikopterler daha çok olsaydı belki de bu yangın bu kadar büyümeyecekti.

Sayın Bakan son açıklamasında 3 dakikada müdahale edildiğini söylemiş ama helikopterler 4 saat sonra gelmişler. Bu bir ihmaldir. Eğer daha fazla helikopter hemen gelmiş olsaydı, az rüzgârla hemen kontrol altına alınırdı."