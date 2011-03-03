-HATAY CUMHURBAŞKANI TAYFUR SÖKMEN ANILDI HATAY (A.A) - 03.03.2011 - Hatay'ın anavatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 31. yılında törenle anıldı. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilik bahçesindeki Atatürk ve Tayfur Sökmen'in anıtına çelenk koydu. Özbuğday Lisesi tarih öğretmeni Mehmet Atılgan, Tayfur Sökmen'in hayatıyla ilgili sunumun ardından öğrenciler şiir okudu. Vali Lekesiz, Valilik Brifing Salonu'nda devam edilen törende, restorasyonu yapılan Valilik binasındaki Hatay Devleti Müzesi'nde Hatay'ın anavatana katılmadan önceki ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in bal mumundan yapılmış heykeline yer verileceğini belirtti. Tayfur Sökmen'in mücadeleci, ilkelerinden taviz vermeyen, kritik günlerde kalbi Hatay ve Hataylılar için çarpan bir kişi olduğunu ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti: ''Valiliğin restore edilen binası, hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık ve hem de 10 ay 21 gün süren Hatay devletinin parlamento binasıydı. Binanın restorasyonu 20 gün sonra tamamlanacak. Bina, siyasi tarihimizdeki önemi göz önüne alınarak yeniden düzenlenecek. Hatay Devleti Müzesi, biraz daha iyileştirilecek. Müzede Hatay'ın anavatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in bal mumu heykeline yer verilecek. Ayrıca, parlamentoya yaptığı son teşekkür konuşmasını temsilen birkaç dinleyicinin bal mumu heykelleri de burada yer alacak.'' Lekesiz, restore edilen binanın tamamının müze olarak düzenlenmesi gerektiğini, bu konuda proje hazırlandığını söyledi. Tayfur Sökmen'in Hatay Meclisi'ndeki son konuşmasını aktaran torunu Mehmet Mursaloğlu ise ders kitaplarında dedesinin hayatına yer verilmesini istedi. Bunun üzerine tekrar söz alan Lekesiz, özellikle genç nesillerin Hatay'ın tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulayarak, ''Üniversite, belediye ile işbirliği içinde Tayfur Sökmen'in hayatıyla ilgili paneller ve toplantılar yapılabilir. Tayfur Sökmen'in tanınması konusunda yerel aktörlere büyük iş düşüyor'' diye konuştu. Törene, Tayfur Sökmen'in oğlu, eski TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, torunları Can ve Ali Mursaloğlu, Mustafa Sökmenoğlu, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Cumhuriyet Başsavcısı Enis Yavuz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Çolak ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.