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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Perfumerias Avenida: 88-80

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Mlosav Kaludjerovic, Marion Ortis HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Paris 25, Snytsina 11, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 10, Johnson 18, Gajic 11 PERFUMERİAS AVENİDA: Robinson 4,

26 Ekim 2018 01:33

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

SALON: Antakya
HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Mlosav Kaludjerovic, Marion Ortis
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Paris 25, Snytsina 11, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 10, Johnson 18, Gajic 11
PERFUMERİAS AVENİDA: Robinson 4, Elonu 17, Dominguez 19, Eldebrink 8, Villaverde, Putnina 6, Gil 2, Givens 14, de Souza 10, Arrojo
1\'İNCİ PERİYOT: 22-13
DEVRE: 51-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida\'yı 88-80 mağlup etti.

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