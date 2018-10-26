Hatay Büyükşehir Belediyespor - Perfumerias Avenida: 88-80

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
SALON: Antakya
HAKEMLER: Zoran Mtrovski, Mlosav Kaludjerovic, Marion Ortis
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Paris 25, Snytsina 11, Merve Aydın 2, Ben Abdelkader 10, Johnson 18, Gajic 11
PERFUMERİAS AVENİDA: Robinson 4, Elonu 17, Dominguez 19, Eldebrink 8, Villaverde, Putnina 6, Gil 2, Givens 14, de Souza 10, Arrojo
1\'İNCİ PERİYOT: 22-13
DEVRE: 51-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor evinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida\'yı 88-80 mağlup etti.
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