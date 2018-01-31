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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - KSC Szekszard: 98-65

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Petar Denkovski, Andrada Csender, Andrei Sharapa HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3 (xx), Courtney Paris 18 (xxx), Leilani Mitchell 8 (xx), Katsiaryna Syntsina 24 (xxx), Seda Deniz (xx), Berra

31 Ocak 2018 23:03

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

SALON: Antakya

HAKEMLER: Petar Denkovski, Andrada Csender, Andrei Sharapa
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 3 (xx), Courtney Paris 18 (xxx), Leilani Mitchell 8 (xx), Katsiaryna Syntsina 24 (xxx), Seda Deniz (xx), Berrak Özaltın (xx), Hülya Çoklar (xxx), Devran Tanacan (xx), Bahar Öztürk 13 (xx), Merve Aydın 8 (xx), Hind Ben Abdelkader 19 (xx), Viktoria Mircheva 5 (xx)
KSC SZEKSZARD: Vrag Kiss 8 (x), Alexandra Theodorean (x), Zsuzsa Studer (xx), Teja Oblak 6 (xx), Agnes Studer 12 (x), Livia Gereben 6 (x), Anne Mansare 4 (x), Reka Balint 6 (xx), Sara Krnjic 9 (xx), Eric McCall 14 (xx)

1\'İNCİ PERİYOT: 32 - 17
DEVRE: 62 - 34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 89 - 49

KADINLAR Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Macaristan’ın KSC Szekszard takımını Antakya’da konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 98-65 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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