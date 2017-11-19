Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 84-82

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, konuk ettiği Galatasaray’ı 84-82 mağlup ederek ligdeki namağlup unvanını sürdürdü.
SALON: Antakya Kapalı Spor Salonu
HATAY BŞB: Özge Yavaş (7), Courtney Paris (12), Leilani Mitchell (14), Katsiaryna Syntsina (15), Seda Deniz (4), Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk (11), Merve Aydın (4), Hind Ben Abdelkader (17), Gizem Havare
GALATASARAY: Jeanne Epoupa (15), Özge Kavurmacıoğlu (9), Miray Balotu, Meltem Yıldızhan (9), Eda Şahin, İremnaz Topuz (5), Jelena Dubljevic (21), Gintare Petronyte (15), Gizem Başaran (4 ), Merve Uygül (4), İnci Güçlü
İlk Çeyrek: 21-22
Devre Arası: 40-41
Üçüncü Çeyrek: 61-64
Maç Sonu: 84-82
5 Faulle çıkan: Bahar Öztürk (Hatay BŞB)