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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - ESBVA LM: 84 - 71

İSTANBUL,(DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Alexandru Olaru, Alexey Davydov, Maka Kupatadze HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 16, Mitchell 30, Snystina 11, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın, Ben Abdelkader 19, Mircheva ESBVA LM: Co

08 Mart 2018 23:55

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Antakya
HAKEMLER: Alexandru Olaru, Alexey Davydov, Maka Kupatadze
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 16, Mitchell 30, Snystina 11, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın, Ben Abdelkader 19, Mircheva
ESBVA LM: Cousseins-Smith, Bremont 5, Jakoljevic, Gomis 18, Sy-Diop14, Nsimbo 8, Kamba 1, Amant 12, Jovanovic 13, Konate
1\'İNCİ PERİYOT: 30-12
DEVRE: 42-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kupası Kadınlar Çeyrek Final 2\'nci maçında ESBVA LM\'yi 84 - 71 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 2 sayılık farkla mağlup ayrılan temsilcimiz sahasında 13 farkla kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 30 sayıyla Hatay Büyükşehir Belediyespor\'dan Leilani Mitchell oldu.

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