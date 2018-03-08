Hatay Büyükşehir Belediyespor - ESBVA LM: 84 - 71

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Antakya

HAKEMLER: Alexandru Olaru, Alexey Davydov, Maka Kupatadze

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş, Paris 16, Mitchell 30, Snystina 11, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın, Ben Abdelkader 19, Mircheva

ESBVA LM: Cousseins-Smith, Bremont 5, Jakoljevic, Gomis 18, Sy-Diop14, Nsimbo 8, Kamba 1, Amant 12, Jovanovic 13, Konate

1\'İNCİ PERİYOT: 30-12

DEVRE: 42-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-53

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kupası Kadınlar Çeyrek Final 2\'nci maçında ESBVA LM\'yi 84 - 71 mağlup etti. İlk karşılaşmadan 2 sayılık farkla mağlup ayrılan temsilcimiz sahasında 13 farkla kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi, attığı 30 sayıyla Hatay Büyükşehir Belediyespor\'dan Leilani Mitchell oldu.