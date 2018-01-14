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Spor

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Adana ASKİ: 81- 72

HATAY,(DHA) -  SALON: Antakya HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Uygar Kurt, Fatih Evli HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Bahar Öztürk (6), Mitchell (11), Abdelkader (22), Hülya Çoklar (8), Paris (21), Özge Yavaş, Snytsina (12), Seda Deniz, Devran Tanaçan, Merve Aydı

14 Ocak 2018 21:38

HATAY,(DHA) - 

SALON: Antakya
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Uygar Kurt, Fatih Evli
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Bahar Öztürk (6), Mitchell (11), Abdelkader (22), Hülya Çoklar (8), Paris (21), Özge Yavaş, Snytsina (12), Seda Deniz, Devran Tanaçan, Merve Aydın (1)
ADANA ASKİ: Nilay Kartaltepe (7), Nacickaite (25), Gamze Takmaz (2), Melike Bakırcıoğlu (3), Snow (13), Şaziye İvegin Üner (3), Öykü Taşkın, Nazlı Gökdemir (2), Marina Baş (17), Ceyda Sinan
1. PERİYOT: 21-21
DEVRE: 43-35
3. PERİYOT: 62-50

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 14\'üncü hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ\'yi 81-72 mağlup etti.
 

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