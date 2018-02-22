Hatay Büyükşehir Belediyesi yarı finalde (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Hatay Büyükşehir Belediyesi - Beşiktaş: 79-58

Mehmet Ali DİNLER / MARDİN,(DHA)

SALON: Artuklu

HAKEMLER: Sami Özel, Turgut Işık, Orhan Çağrı Hekimoğlu

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Bahar Öztürk 18, Hind Ben Abdelkader 16, Katsiaryna Snytsina 11, Özge Yavaş 12, Courtney Paris 17, Devran Tanaçan, Leilani Mitchell 1, Merve Aydın 4

BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 3, Kübra Siyahdemir 14, Tyrone Mosby 16, Erica Wheeler 3, Iva Radosavljevic 5, Burcu Çiğil 3, Sevgi Uzun 1, Shavonte Zellous 11

1\'İNCİ PERİYOT: 22 - 16

DEVRE: 34-27

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53 - 41

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.55 WHEELER (BEŞİKTAŞ)

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası\'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş\'ı 79-58 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran 3\'üncü takım oldu: 79-58.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk bölümünde Hatay Büyükşehir Belediyesi, pota altında Courtney Paris’i kullanırken, Snytsina ve Ben Abdelkader’in sayılarıyla skoru 14-6’ya getirdi. Televizyon molası öncesinde Radosavljevic ile skor bulan Beşiktaş, Kübra Siyahdemir’in de basketiyle durumu 16-14 yaptı. İlk periyotu 22-16 önde tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi karşısında Kübra Siyahdemir ve Shavonte Zellous ikilisiyle sayılar bulan Beşiktaş, 12\'inci dakikada farkı 1 sayıya indirdi (22-21). Bu periyottaki ilk sayılarını Bahar Öztürk ile bulan Hatay temsilcisi, Özge ve Mitchell’ın da devreye girmesiyle durumu 34-26’ya getirdi.

Üçüncü periyotta Paris ve Snytsina’nın sayılarıyla hücumları değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, 23\'üncü dakikada farkı 15 sayıya çıkarttı (42-27). Esra Erden Atacan’ın üç sayılık basketiyle rakibinin serisine son veren Beşiktaş, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Mücadelenin final periyotuna 53-41 üstün giren Hatay Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 33\'üncü dakikada Bahar Öztürk’ün basketiyle 63-43’lük skor üstünlüğünü yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, maçtan da 79-58 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Courtney Paris seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

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