Hatay Büyükşehir Belediyesi, yarı final kapısını araladı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Eurocup Kadınlar Ligi\'nde deplasmanda Macaristan\'ın KSC Szekszard takımını 76-74 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa\'da gösterdiği üstün başarı ile adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran Hatay temsilcisi, finale adım adım yaklaşıyor. Maça iyi hazırlanan Hatay, zorlu mücadelede ilk çeyreği 23-18\'lik skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamayan ekip, soyunma odasına 38-35\'lik skorla geride gitti. Son çeyreğine kadar aradaki 3 sayılık farkı eritemeyen Hatay temsilcisi, maçın sonunu iyi oynayarak zorlu mücadeleden 76-74\'lük skorla galip ayrıldı.

RÖVANŞ 31 OCAK\'TA

Mavi -beyazlılarda Cortney Paris 20 sayı atarak maçın en skorer ismi olurken, rakip takımda Erica McCall 14 sayı ile onu takip etti. Hatay ekibi, zorlu turun rövanş karşılaşmasında 31 Ocak Çarşamba günü saat 18.00\'da kendi evinde yeniden KSC Szekszard takımı ile karşı karşıya gelecek.

PARİS FARK YARATIYOR

Bu arada maçı 20 sayı, 20 ribauntla tamamlayan Courtney Paris, Hatay\'ın bu yılki yükselişinde en önemli faktör olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Takımının sayıya ihtiyaç duyduğu hemen her anda sahadaki etkisini skora yansıtan Paris\'i sırasıyla Mitchell ve Abdelkader takip etti. Paris\'in bu maçta aldığı 20 ribaundun 7\'si hücum ribaundu olarak kayıtlara geçerken Paris maçı 37 efektif puanla tamamlayıp, maçın en değerli oyuncusu seçilmeyi de başardı.

(FOTOĞRAFLI)