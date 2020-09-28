Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suudi Arabistan'ın, Türk menşeli ürünlere ambargo uygulaması girişimleri çerçevesinde iş insanlarından çok ciddi şikayetler aldıklarını bildirdi. Hatay'da ekonominin olumsuz etkilendiğini söyleyen Savaş, hükümete acil önlem alınması için çağrı yaptı.

Türkiye’nin, Suudi Arabistan ile 3 milyarı ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar dolardan fazla bir ticaret hacmi olduğuna dikkat çeken Savaş, “Hatay bu ülkeye 70 milyon dolardan fazla ihracat yapıyordu. Özellikle son iki yıldır ticaretimiz gittikçe azalıyor ve artık tamamen durma tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

Çoğu sebze-meyve dolu yüzlerce TIR'ın, 2019’da İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra Duba Limanı'nda keyfi şekilde günlerce bekletildiğini hatırlatan Savaş, “Üstü kapalı büyük bir ambargo görüyorduk, bu yıl sıkıntılar artarak devam ediyor ve artık iş insanlarımızın sabrı kalmadı, önlerini göremiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının sorunları her ortamda dile getirdiğini ancak hükûmetten çözüme yönelik herhangi rahatlatıcı resmi bir açıklama yapılmadığını kaydeden Savaş, “Yaklaşık 600 bin Suriyeli'yi şehrimizde misafir ediyoruz. Bir taraftan EXPO 2021'e hazırlanırken, kentimizin gelir ve refah seviyesi gittikçe düşüyor. İlimiz ekonomisini çok daha fazla olumsuz etkileyebilecek bu konuda hükûmetten acil çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in de ambargoya katılabileceği iddiaları olduğunu kaydeden Savaş, Suudı Arabistan ile ticaret yapan yaklaşık 32 bin Hataylı vatandaş ile çevre illerdeki iş insanlarının net bilgilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hükûmetin, Suudi Arabistan'ın ekim ayı başından itibaren Türkiye'den ithalatı durduracağına dair basında yer alan haberler konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadığına vurgu yapan Savaş, “Hataylı ve çevre illerimizdeki iş insanları bir açıklama istiyor” dedi.

"Hükûmet çözüm sunamıyor"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da ANKA'ya yaptığı açıklamada, aylardır Suudi Arabistan'ın Türk malı ürünlere örtülü ambargosunu dile getirmelerine karşın hükûmetin sessiz kaldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı kısmi ambargoyu tam ambargoya dönüştürmek üzere olduğunu kaydeden Güzelmansur, “Uluslararası ticarete, anlaşmalara aykırı bu uygulamaya hükümet çözüm sunamıyor” dedi. Mansuroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda ne bir ‘eyyy’ sesi duyduk, ne misliyle karşılık verileceğini işittik. Uluslararası mecrada hak arama desek, o da yok. Olan çiftçiye, ihracatçıya oluyor. Hatay ve Akdeniz çiftçisinin, ihracatçısının sorunları giderek büyüyor. Buna önlem alınmazsa ambargo yakın zamanda Dubai’ye, Bahreyn’e ve diğer ülkelere de yayılır. Orta doğu ihracat payı erir biter. Şu anda Arabistan sınırlarında büyük emekler verilerek üretilen meyve ve sebzelerimiz TIR'larda çürüyor. Çiftçilerimiz, ihracatçılarımız zor durumda."