Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Koronavirüs'te sanki ilk atağı atlattık, ikinci atak umre kaynaklı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk atağını atlattığını öne sürdü, ikinci atağın umre kaynaklı oldulğu görüşünü savundu.

Kendisinin de Koronavirüs atlattığını belirten Savaş, Bu süreçte benim 1 günlük Barselona seyahatim vardı. Sonra geldim yine 1 günlüğüne Almanya’ya gittim. Sonra İstanbul’a ve ardından Hatay’a geldim ve hastalandım. Tam Elazığ depreminin olduğu zamandı. Elazığ’a da gittiğimde hastaydım. Bütün semptomlar aynı.Ateş, kuru öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı. Hatay’a geldim ve çok perişan oldum. İlk kez böyle bir rahatsızlık geçirdim. Doktor olduğum ve ilaç aldığım için de ondan sonraki süreci ayakta geçirdim. Hatay’da çok sayıda kişi de aynı süreci yaşadı." dedi.

HaberTürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Savaş, "Covid-19’la aynı semptomlar, genç de yaşlı da çok sayıda insan yaşadı bunu. Ben Hatay’daki cenazelere katılırım. Katılamadığımda da mutlaka yakınlarını ararım. Bugüne kadar hiç rastlamadığımız şekilde grip ve zatürreden kayıplar olduğunu gördüm. Örneğin 'Annemin ateşi çıktı, yoğun bakıma aldılar ve 2. gün zatürreden öldü' diyor cenaze yakını. Zatürre öyle hızlı seyretmez. Yavaş yavaş ateş yükselir, öksürük olur, halsizlik, nefes darlığı olur. Ama bütün bu süreçleri atlatmadan birden son evreyle karşılaşınca bakıyorsunuz ki Covid-19’la örtüşüyor. Bu medenle tezim şu; Hatay’da ocak ayının sonlarına doğru zaten bu vakalar vardı. Ve şu anki görüntü de sanki beni teyit ediyor. Çünkü 17’ydi vaka sayısı şu an 22 vaka. Bu kadar az vakanın olması normal midir? Hatay bir geçiş noktasında. Hatay da Türkiye de geçiş noktasında. İran’da bu kadar vaka var. Kıbrıs’ta bu kadar vaka var. E bakıyorsunuz Hatay’da 22 vaka. Bir de vakaların çoğu ya umre gelmiş ya da Umreden gelenleri ziyaret etmiş. Biz sanki ilk atağı atlattık. 2. Atak da bu Umre kaynaklı. Ben enfeksiyon hastalıkları hocasıyım. Eşim de halk sağlığı profesörü. Bu epidemiyolojik gerçeklik nedir bunları bilen insanlarız. Tanı konulamadığı için ya astım, bronşit, zatürre olarak kayıtlara geçti. Böyle tanımlanamayarak hastaların çoğunda da Covid-19 olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.