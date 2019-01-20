Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen 2014 yerel seçimlerinde CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen Savaş, yüzde 41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.