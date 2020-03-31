Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: 1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum, ben ve komşumuz da Koronavirüs geçirdi

Hatay Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum. Bu hastalığı biz zaten geçiriyorduk. Hatta ben de komşumuz olan karı-kocada geçirdi. Bunları, enfeksiyon hastalıkları hocası olarak da söylüyorum ve zamanında ilgililere uyarılarım da oldu" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk yazısında, "11 yıldır Hatay Belediye Başkanlığı'nı yürüten Doç. Dr. Lütfü Savaş, aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları uzmanıdır. Şehirlerarası ve ilçeler arası seyahati en aza indirmek için uyarıyor, çabalıyor. Büyükşehir 65 yaş ve üzerindeki vatandaşa hizmet vermesine rağmen, onları 'yok' sayıp o yardımları 'VEFA' üzerinden yapıyorlar. Belediyenin resmi internet sitesinden bununla ilgili telefon numarasını bile sildirttiler. Ama çalışan, götüren- getiren de çoğunlukla belediye personeli, kullanılan araçlar da belediyenin. Yani, “Belediye değil, hükümet yapıyor” havası veriliyor. Şimdi, bunların sırası mı? Belediye, kimin ihtiyacı olduğunu isim isim hatta ayakkabı numarasına varıncaya kadar biliyor ve yardımlarını da sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, Savaş'ın, "1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum. Bu hastalığı biz zaten geçiriyorduk. Hatta ben de komşumuz olan karı-kocada geçirdi. Bunları, enfeksiyon hastalıkları hocası olarak da söylüyorum ve zamanında ilgililere uyarılarım da oldu. Bütün cenaze sahiplerini taziye için ararım, giderim. Son dönemde her taziyede ölüm nedenlerini zatürre, astım krizi diye açıkladılar. Ocak ayından itibaren önlem alınması gerekirdi. İki ay önce sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi bu sıkıntılar olmazdı. Şimdi yapılması gereken izolasyon kurallarına uyulmasıdır. Bunu şiddetle ve önemle öneriyorum.” dediğini aktardı.

Yazının devamı için tıklayın