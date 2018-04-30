T24 LogoT24 Logo
Spor

Hatay BŞB yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Hatay BŞB - Mersin BŞB: 64-56 HATAY,(DHA) SALON: Antakya HAKEMLER: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2 MERSİN BÜYÜKŞE

30 Nisan 2018 23:53

Hatay BŞB - Mersin BŞB: 64-56

HATAY,(DHA)

SALON: Antakya
HAKEMLER: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gajic 12, Hartley 15, Thomas 9, Deniz Çolakoğlu 9, Gülşah Duman, Cado 3, Melike Tuğba Oral
1\'İNCİ PERİYOT: 14-15
İLK YARI: 40-22
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-37

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u 64-56 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Fenerbahçe\'nin rakibi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hatay BŞBMersin BŞBAntakya HAKEMLER SamiMusa KazımKerem Yılmaz HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORYavaşParisMitchellBen AbdelkaderBaharSnytsinaMerve AydınBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Asena YalçınDürdane Gülşah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24