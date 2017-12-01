Hatay BŞB - Energa Torun: 66-58

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)

SALON: Antakya

HAKEMLER: Zoran Mtrovski, David Berishvili, Kfir Mualem

HATAY BŞB: Özge Yavaş 2, Courtney Paris 8, Leilani Mitchell 11, Katsiaryna Syntsina 6, Seda Deniz, Berrak Özaltın, Hülya Çoklar 2, Devran Tanaçan 2, Bahar Öztürk, Merve Aydın 6, Hind Ben Abdelkader 25, Viktoria Mircheva 4

ENERGA TORUN: Lauren Mansfield 4, Miriam Uro-Nile 7, Monika Grigalausky 15, Bekasiewicz, Maliszewska, Agniezska Skobel 10, Emilia Tlumak 2, Rita Rasheed 8, Zuzanna Urban, Kelley Cain 12

1’İNCİ PERİYOT: 22-11

İLK YARI: 32-24

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-39

Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Polonya’nın Energa Torun takımını Antakya Spor Salonu’nda konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 66-58 galip ayrılarak grubunu namağlup tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

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