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Spor

Hatay BŞB - ACS Sepsi: 73-67

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA) SALON: Antakya Spor Salonu HATAY BŞB: Özge Yavaş (10), Courtney Paris (16), Leilani Mitchell (5), Katsiaryna Syntsina (26), Seda Deniz (1), Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk (5), Merve Aydın (2), Hind

24 Kasım 2017 02:29

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)

SALON: Antakya Spor Salonu
HATAY BŞB: Özge Yavaş (10), Courtney Paris (16), Leilani Mitchell (5), Katsiaryna Syntsina (26), Seda Deniz (1), Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk (5), Merve Aydın (2), Hind Ben Abdelkader (8), Viktoria Mircheva
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
ACS SEPSI: Nicole Webb (15), Nathalie Fontaine, Tunde Kilin, Danielle Carter (2), Ruzica Dzankic (9), Marina Kress (12), Dominique Marshall (18), Gödri-Parau (2), Renata Kovacs, Teodora Neagu, Stoenescu (9), Hutanu
Başantrenör: Zoran Mikes

1\'İNCİ PERİYOT:19-20
İLK YARI: 43-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-45

Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Romanya’nın ACS Sepsi takımını konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sahadan 73-67\'lik skorla galip ayrıldı.

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