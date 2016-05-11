Hatay Belediye Başkanı: 'İskelet mozaik'i 3.5 yıl önce bulduk, bilim insanlarına saygıdan bekledik

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Neşeli ol hayatını yaşa" yazdığı iddia edilen 'iskelet mozaik'inin bulunduğu yere müze yapılacağını açıkladı. "Aslında 3.5 yıl önce bulduk ama açıklamadık. Bilim adamlarına saygıdan bekledik. Onlar açıkladılar ve biz bunu dünyayla paylaştık" diyen Savaş, "Orada Helenistik çağdan, Roma döneminden, Osmanlı’dan birçok eser bulduk. Onları orada sergilemek istiyoruz. Orada sergilemek için de üç buçuk yıldır bir müze çalışmamız var. Alta müze üstüne de bizim oradaki teleferiğin ilk istasyonunu yapacağız. Zaten iskelet mozaiği de teleferik inşaatı sırasında bulundu, Habibi Neccar Dağı’na teleferik çekerken bulduk" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Esra Dağlıyan'a konuşan Lütfü Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Romalılardan sonra altyapı yapılmamış"

“Romalılar bizden önemli işler yapmışlar altyapıda. Romalılardan sonra altyapı yapılmamış. İlk biz çok kapsamlı altyapı yaptık. Tabii ki ufak tefek işler yapılmış ama özellikle içme suyu konusunda müthiş kanallar yaptık. İçinden Murat 124’ün 100 kilometreyle gidebileceği şekilde büyük kanallar yaptık.”

"Algıyı pozitife çevireceğiz"

“Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardan etkilenen kentimizi eski canlılığına kavuşturmak için çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek şehrimizle ilgili oluşan negatif algıyı pozitife dönüştürmek için çaba harcadık.”

İskelet Mozaiği'nin bulunduğu yere müze

-İskelet mozaiği çok tartışıldı. Üzerinde ‘Neşeli ol hayatını yaşa’ yazdığı iddia edildi. Bulunduğu yere müze yapmayı düşünüyor musunuz?

Aslında 3.5 yıl önce bulduk ama açıklamadık. Bilim adamlarına saygıdan bekledik. Onlar açıkladılar ve biz bunu dünyayla paylaştık. Orada Helenistik çağdan, Roma döneminden, Osmanlı’dan birçok eser bulduk. Onları orada sergilemek istiyoruz. Orada sergilemek için de üç buçuk yıldır bir müze çalışmamız var. Alta müze üstüne de bizim oradaki teleferiğin ilk istasyonunu yapacağız. Zaten iskelet mozaiği de teleferik inşaatı sırasında bulundu, Habibi Neccar Dağı’na teleferik çekerken bulduk.

500 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz





“500 bine yakın Suriyeli var Hatay’da. Bizim de 1 milyon 533 bin nüfusumuz var. 5 yıl öncesinde komşu ülkemiz Suriye’de patlak veren savaştan en çok etkilenen il şüphesiz ki Hatay’dır. O tarihten bu yana binlerce savaş mağduru sınır ilçelerimizden ilimize giriş yaptığı gibi şu an şehrimizde yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteci zor şartlarda yaşamaktadır. Sınır ilçelerimizden Altınözü ve Yayladağı’ndaki mülteci kampları ise yaklaşık olarak 15-20 bin mülteciyi ağırlamakta.

Asi Nehri'nin çevresi kuş cenneti olacak





“Lübnan’da doğup Suriye’den geçerek Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’ni coğrafi, tarihi, siyasal ve kültürel önemine yakışır bir görünüme kavuş- turmak amacıyla kapsamlı bir proje çalışması başlattık. Asi’yi betonlaş- mış bir kanal görüntüsünden arındırarak, nehir kenarlarını ekolojik bitkilerle renklendireceğiz. Kirlilik nedeniyle nehrin çevresini terk eden martıların ve diğer kuş türlerinin gerçekleştireceğimiz temizleme çalışmalarının ardından nehir kenarına yeniden dönmelerini sağlayacağız. Asi’yi Hatay’a özgü tatların turistlerle buluşturulduğu meydanların yanı sıra bisiklet yolları, spora elverişli koşu yolları ve eğlence alanları ile güneyin en sosyal akarsuyu haline getirmeyi amaçlıyoruz.