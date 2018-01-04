T24 LogoT24 Logo
Spor

Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü

  Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-EUROCUP Women son 16 turunda Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımına Rusya'da konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı rakibini 65-70 mağlup ederek Hatay'a büyük avantajla dönmeyi başardı

04 Ocak 2018 17:53

 

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-EUROCUP Women son 16 turunda Rusya\'nın Enisey Krasnoyarsk takımına Rusya\'da konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı rakibini 65-70 mağlup ederek Hatay\'a büyük avantajla dönmeyi başardı.
Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hatay BB, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa rağmen mücadeleyi 65-70 kazanmayı başardı. Hatay BB\'de Courtney Parıs 20 sayı 17 ribaunt, Hınd Ben Abdelkader ise 15 sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.

 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEUROCUP WomenRusya Enisey KrasnoyarskRusyaHatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol TakımıHatayMücadeledeHatay BBHatay BB Courtney ParısHınd Ben Abdelkader

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24