Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-EUROCUP Women son 16 turunda Rusya\'nın Enisey Krasnoyarsk takımına Rusya\'da konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı rakibini 65-70 mağlup ederek Hatay\'a büyük avantajla dönmeyi başardı.

Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hatay BB, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa rağmen mücadeleyi 65-70 kazanmayı başardı. Hatay BB\'de Courtney Parıs 20 sayı 17 ribaunt, Hınd Ben Abdelkader ise 15 sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.

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