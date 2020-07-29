Polis "Biz devletiz" dedi, kimliğini vermek istemeyen Hatay Barosu Başkanı Dönmez'i gözaltına aldı

Dönmez'in gözaltına alınmasını Twitter üzerinden duyuran Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt da şu ifadeleri kullandı:
''Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız @AvEkremDonmez zorla götürülüp gözaltına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.''
Polisler ve Dönmez şikayetçi oldu
Öte yandan, Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek zorla gözaltına aldığı Dönmez karakoldan sabah saatlerinde ayrılırken polislerle birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.