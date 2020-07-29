Polis "Biz devletiz" dedi, kimliğini vermek istemeyen Hatay Barosu Başkanı Dönmez'i gözaltına aldı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alındı. Gözaltı anına ilişkin videoda polisin, belge görmek isteyen Dönmez'e "Biz devletiz" dediği görüldü. Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in polis memurları ile yaşadığı kimlik gösterme tartışmasının ardından gözaltına alınmasıyla ilgili Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklama yaptı. Feyzioğlu, gözaltı işlemine tepki gösterirken Dönmez ve polislerin de birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Feyzioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz. Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin’den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay’a intikal etmiştir. Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A’nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez. Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır."

Dönmez'in gözaltına alınmasını Twitter üzerinden duyuran Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt da şu ifadeleri kullandı:

''Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız @AvEkremDonmez zorla götürülüp gözaltına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.''