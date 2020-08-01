Hatay Barosu Başkanı Dönmez: 4 saat savcı kararı olmadan gözaltında tutuldum

Ailesiyle oturduğu mekanda polislerle yaşadığı kimlik gösterme tartışmasının ardından gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, polisin gözaltı işlemi için savcıya sormaya gerek duymadığını dile getirerek "Bu çok ciddi bir olaydır. Hukuku, hukukçular uygular. Bu, polisin vazifesi değildir. 4 saat savcı kararı olmadan gözaltında tutuldum. Kimse polisin neden orada gerekçeyi açıklamadığını sorgulamıyor" dedi.

Ailesiyle yemek yediği restoranda kimlik kontrolü yapan polise, işlemin yasal dayanağını sorduğu için gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, o akşam yaşananlara ilişkin olarak, polisin diğer masalarda oturanlara da kimlik sorduğunu, “Özellikle bana gelmedi. Rutin kontroldü. Ben de baro başkanı olduğumu söylemedim çünkü orada ailesiyle çay içen sıradan bir vatandaştım. Ben normal yol kontrollerinde de nedenini öğrenmeden kimlik göstermem” dedi.

Burcu Özkaya Günaydın'a Duvar'dan konuşan Dönmez, kaçma riski olmayan kişilere kimlik kontrolünün nedeninin söylenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kapalı bir mekanda, kaçma riski olmayan bir mekanda polis kimlik kontrolü yapıyorsa nedenini söylemek zorunda. Bu ülkede polis kıyafeti giyip, insan kaçırıldı. Vatandaşın polise hem kimlik sorma hem de arama nedenini öğrenme hakkı var. Ben sade bir vatandaş olarak bu hakkımı kullanmak istedim” şeklinde konuştu.

Polisin kendisini gözaltına almaya orada karar verdiğini, gözaltı işlemi için savcıya dahi sormaya gerek duymadığının altını çizen Ekrem Dönmez, “Bu çok ciddi bir olaydır. Hukuku, hukukçular uygular. Bu, polisin vazifesi değildir. 4 saat savcı kararı olmadan gözaltında tutuldum. İl Emniyet Müdürü ‘Kimlik verseydin’ diyor. Kimse polisin neden orada gerekçeyi açıklamadığını sorgulamıyor. Süleyman Soylu açıklama yaptı, polisine sahip çıktı. Nerede kaldı vatandaşın hakkı, nerede kaldı hukuk?” dedi.

Medyada planlanmış bir olay olduğuna dair söylentilere de şu şekilde yanıt verdi:

“Planlı diye bir şey olabilir mi? Ayrıca kamera açılmayan bir kısım var. Öyle videodaki gibi nazik değillerdi son derece kabaydılar. Bu tavır, ‘ben devletim sorgulamadan ne istersem yapacaksın’ tavrı. Haklarınızı kullanmak istediğinizde sorun o zaman başlıyor. Bana vatandaştan yüzlerce mesaj geldi. Benzer uygulamalar yaşadıklarına dair. Tersini düşünelim polis orada gerekçesini söylese, kimliğini gösterse hem doğru olanı yapmış olacak hem sorun yaşanmayacak.”