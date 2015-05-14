Hatay Arkeoloji Müzesi'nden savunma: Milim şaşmadı!

Hatay Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Roma dönemine ait mozaiklerin restorasyon sırasında değişeme uğradığı öne sürülmüş, basına yansıyan olay geçen hafta büyük tartışmalara neden olmuştu. Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre; İsis Mozaiği'ne hangi açıdan bakılırsa bakılsın mozaiğin yüzünde bir deformasyon görünmüyor. Kamuoyuna yansıyan fotoğrafta yüzdeki büyümenin nasıl olabileceğini restorasyonun başındaki Dr. Celal Küçük, "Bu mozaikte yaklaşık 10 bin tessera (küçük taş) var. Tesseraları bir milim oynatsanız mozaiğin bütünü de büyür. Restorasyon sonrasında da bu ölçüler aynı. Eğer yüz basına yansıyan fotoğraf gibi yayılmış olsa bu ölçüleri tutturmanız mümkün değil" diye açıkladı.

Küçük, basına yansıyan fotoğraftaki gibi figürün yayılması halinde mozaiğin bütününün de büyümüş olması gerekeceğini belirteren Küçük, ‘’Bu mozaikte yaklaşık 10 bin tessera (Küçük taş) var. Tesseraları bir milim oynatsanız mozaiğin bütünü de büyür. Biz restorasyon öncesinde ölçülerini ve fotoğraflarını çekiyoruz. Bakın İsis mozaiğinin eni 2.30 metre boyu 1.36 metre. Restorasyon sonrasında da bu ölçüler aynı. Eğer yüz basına yansıyan fotoğraf gibi yayılmış olsa bu ölçüleri tutturmanız mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.

Talasa Mozaiği üzerindeki çocuk figürünün üzerinde deformasyon olduğu iddialarına ise Celal Küçük, ‘’Talasa Mozaiğindeki çocuk figürünün ilk kaldırıldığı 1932 ve 1939 arasındaki yıllarda mozaik kesilirken dönemin yöntemi ile bazı tesseralar kırılmış. Eksikleri eski görüntülerden tespit ettik. Restorasyon sırasında orjinaline sadık kalarak o tesseraları tamamladık. Renk değişikliği ise üzerindeki verniği temizlememizden kaynaklı’’ dedi.

'400 metrekare mozaik nasıl masa üzerine çıkarılsın?'

Mozaiklerin restorasyon şekli de basında ve sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Dünya da mozaiklerin masa üzerinde restore edildiği, biz de ise yerde yapıldığı konuşulmuştu. Küçük bu iddialara da şöyle yanıt verdi: ‘’Basına yansıyan Louvre Müzesi’nde masa üzerinde restorasyon fotoğrafı öncelikle restorasyon değil, eksik olan bölümlerde renklendirme, rötuş çalışması. Mozaik restorasyonu tüm dünyada yerde yapılır. 400 metrekare mozaik nasıl masa üzerine çıkarılsın. Üstelik masa üzerinde titreşimden kaynaklı bozulmalar meydana gelir. Mozaik restorasyonu yerde yapılır ve biz bilimsel tüm toplantılarda bu fotoğrafları göstererek alkış alıyoruz.’’

Restorasyonu 'kim kötü göstermek istiyor' sorusuna cevabını bilmediğini ifade eden Küçük, tartışmanın olmasını arkeolojiye ve eski esere olan ilginin olması yönünden sevinçle karşılıyor. Ömer Erbil'e göre, kendisinin yerinde incelediği ve restorayon için her aşamasını gördüğü mozaikler üzerinde bir deformasyon yok.