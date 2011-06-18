-HATAY ANGELINA JOLIE'NİN ZİYARETİNDEN MEMNUN HATAY (A.A) - 18.06.2011 - Hatay'ın Altınözü ilçesinin Belediye Başkanı Cavit Alkan, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi ve ünlü film yıldızı Angelina Jolie'nin ziyaretiyle hem ilçelerinin hem de ilin tüm dünyada tanındığını vurguladı. Alkan, ekonomisi tarıma dayalı Altınözü'nün, Hatay'ın en küçük ilçesi olduğunu, Jolie sayesinde herkesin ilçeyi tanıdığını belirterek, ''Jolie sayesinde ilçemizin adı öne çıktı. Bundan dolayı çok mutlu olduk'' dedi. Jolie ve diğer yetkililerle çadır kenti gezdiğini ifade eden Alkan, şu bilgileri verdi: ''Jolie sayesinde ilçemizi ve ilimizi dünya tanıdı. Jolie'ye bazı yöresel hediyeler vermeyi düşündük ama uygun bulunmadı. Özellikle ilçemizin ünlü zeytin ve zeytinyağı ile hasır işlemeciliği gibi ürünlerini vermek için çaba gösterdik ama bir türlü uygun zaman ve zemin olmadı. Çadırkentte Jolie'yi yakından görme fırsatı buldum. Özellikle kadın ve çocuklara anne sevgisiyle yaklaşarak yakından ilgilendi. Onlara Arapça olarak 'merhaba' dedi. Çocuklara oyuncaklar dağıttı. Danışmanları sürekli not alıyordu. Herkese sıcak davrandı. İki saat boyunca çok duygulandığı ve kendisine yöneltilen sorunları çok dikkatli dinlediğine tanık oldum. Dileğimiz, Suriye'deki olayların en yakın zamanda olumlu sonuçlanmasıdır.'' Alkan, yerli ve yabancı basının da ilçelerine büyük ilgi gösterdiğini, olanaklar içinde medya mensupları ve diğer konuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını, ilçenin tanıtımı açısından ziyaretin çok yararlı geçtiğini sözlerine ekledi.