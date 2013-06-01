Hastaneden çıkan BDP'li Önder: Bunun altından kalkamazlar, hesabını soracağız

Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapan gruba yapılan son müdahalede biber gazı kapsülü ile sırtından vurulan BDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hastaneden çıktı. Hastane çıkışı konuşan Önder 'Bunun altından kalkamazlar. Hesabını soracağız' dedi.

Uğur Vardan ve Serkan Ocak'ın Radikal.com.tr'da yer alan habere göre, Taksim Gezi Parkı'nın alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılmasına karşı çıkmak için 4 gündür park ve çevresinde direnen İstanbullulara bugün sabaha karşı başlayan polis müdahaleleri aralıklarla devam ediyor. Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapan gruplara yapılan son müdahalede BDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yaralandı ve sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder polisin kullandığı gaz bombası fişeğinin kartuşuyla omzundan vuruldu.

Doktor yanıt verdi

Taksim İlkyardım Hastanesi’nde olduğuna dair bir ‘tweet’ görünce kendisine ulaşmaya çalıştık. Önder’in telefonuna müdahale yapmakta olan doktor yanıt verdi. Kendisinden aldığımız bilgiye göre Sırrı Süreyya Önder polisin biber gazından etkilenmiş. Gözleri rahatsızlanan Önder’in omzunun arkasına da ‘biber gazı kapsülü’ isabet etmiş. Doktorların ‘hayati tehlikesi yok’ dediği Önder’in bir süre dinlenmesi gerektiği açıklandı.

'Bunun altından kalkmazlar, hesabını soracağız'

Önder, olayların ardından gittiği Taksim İlkyardım Hastanesi'nden çıkarken gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın açıklamalarını inandırıcı bulmadığını söyleyen Önder, şunları kaydetti:

"Yan yana 'sübhaneke' boncuğu gibi dizildiler, halkın gözünün içine baka baka yalan söylediler. Bunun hesabını soracağız. Burada Faslı bir kız var. Hayatını kaybetti, kaybetmek üzere. O da mı göstericiydi? Böyle müdahale mi olur? 'Güvenlik kuvvetleri uyarıyorlarmış' diyor. O vali gelsin gözümün içine baka baka desin ki, 'Vallahi ben doğru söylediğime inanıyorum', ben ondan özür dileyeceğim. Bütün şehri gaz alanına çevirdiler. Bunun altından kalkamazlar."

Tanrıkulu anjiyo olacak

CHP 'li Sezgin Tanrıkulu da polisin direkt yüzüne sıktığı biber gazından dolayı tansiyonu düştü ve Taksim İlkyardım’a getirildi. Her iki vekil de hastanenin 8. Katında tedavi altına alındı. Hastanede 1 saat kaldıktan sonra ambulansla Alman Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanrıkulu'nun anjiyo olacağı öğrenildi.

Polisin elle attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucunda yaralanan gazeteci Ahmet Şık da hastanenin 6. katında tedavi ediliyor. Kafasına dikiş atılan Şık’ın durumu iyi. Ancak bir gün boyunca hastanede müşahade altında tutulacak. Hastanede sıkı güvenlik önlemleri alındı ve her kata güvenlik görevlileri yerleştirildi. Yaralılar ve yakınlarının dışında kimse içeriye alınmıyor.

CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Melda Onur hastanede vekilleri ve Şık’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu arada Reutera foto muhabiri Osman Örsal da polisin attığı biber gazının başına isabet etmesi sonucunda yaralandı. Tişörtü kanlar içindeki Örsal’a ilk tedavisi yine Taksim İlkyardım’da yapıldı.

Filistin asıllı Türk vatandaşı amelyata alındı

Taksim Meydanı'nda polisin eylemcilere yaptığı müdahale sırasında attığı gaz bombalarının kapsülleri isabet eden BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Filistin asıllı türk vatandaşı Lavna Allani isimli kadın da yaralandı.

Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 34 yaşındaki kadının atılan kapsülle başından yaralandığı ve ameliyatta olduğu ifade edildi.