Hatalı sünnete 600 bin lira tazminat

Batman’da yapılan toplu sünnet töreninde hatalı sünnet için tazminat kararı çıktı. Sünnet sırasında cinsel organı zarar gören çocuğun ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme, sağlık bakanlığını 600 bin lira cezaya çarptırdı.

NTV’de yer alan habere göre, 4 yıl önce Batman’ın Kozluk ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde doktor olmadığı için sağlık teknisyeni sünnet yaptı. Teknisyenin hatası sonucu 1 yaşındaki M.Ç'nin cinsel organı zarar gördü.

Aile, Sağlık Bakanlığı aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Batman İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada anne ve babaya 100’er bin, çocuğa da 400 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Çocuğun ailesi, kararı Danıştay'a götürecek.