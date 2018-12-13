HATALI PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE ENGEL OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane\'de 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı. Dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri daireye ulaşmakta zorlanırken, yangın mahalleli tarafından söndürüldü.

HORTUMLU MÜDAHALE

Hürriyet Mahallesi Çınaraltı Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede saat 23:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan ve aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına ilk müdahale komşular tarafından yapıldı. Karşı dairelerden hortumla yangına müdahale eden vatandaşlar yangının büyümesini engelledi.



İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Binadan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangının çıktığı dairede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını bir binanın merdivenine oturarak izledi.



DUMANDAN ETKİLENENLER AMBULANSTA TEDAVİ EDİLDİ

Dumandan etkilenen daire sakinleri olay yerine gelen Ambulansta tedavi edildi. Bir kişinin de ayağından yaralandığı olayda, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-Komşuların yangını hortumla söndürme çalışması

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Ayağından yaralanan vatandaşın ambulansa götürülmesi

-İtfaiyenin olay yerine gelmesi

-İtfaiye araçlarının sokağa girmekte zorlanması

-Daire sakinlerinin çalışmaları merdivenden izlemesi

-Genel ve detay görüntüler



